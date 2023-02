(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ritrovare, subito, il vero. Laha un disperato bisogno del suo bomber per riprendere la marcia stagionale. Sfumata la Coppa Italia, dopo l'eliminazione da parte della Juventus, la ...

Ritrovare, subito, il vero. Laha un disperato bisogno del suo bomber per riprendere la marcia stagionale. Sfumata la Coppa Italia, dopo l'eliminazione da parte della Juventus, la squadra biancoceleste ...I biancocelesti affronteranno i rumeni del Cluj nella doppia sfida playoff ROMA - Laha diramato la lista Uefa in vista dello spareggio dei playoff di Conference League contro i ..., ...

Lazio, Immobile e la voglia di Juve: ecco tutti i numeri Corriere dello Sport

Lazio: Immobile a piccole dosi. Per la volata Champions serve al top La Gazzetta dello Sport

Lazio, Immobile carica: il messaggio social dopo il ko con la Juve Corriere dello Sport

Lazio, Immobile: "Non c'è tempo di pensare. Siamo dispiaciuti, ma..." - FOTO La Lazio Siamo Noi

I biancocelesti affronteranno i rumeni del Cluj nella doppia sfida playoff ROMA (ITALPRESS) - La Lazio ha diramato la lista Uefa in vista ...L’attaccante ha giocato un tempo a Torino, ma Sarri non accelera il rientro. Per l’obiettivo qualificazione serve che sia al massimo ...