Ultime Notizie Roma del 31-01-2023 ore 08 | 10

(Di martedì 31 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata da Francesco Vitale ad Alatri Frosinone un 18enne Thomas Brico è morto dopo essere stato raggiunto alla testa da un proiettile in una sparatoria avvenuta all’esterno di un bar l’aggressore avrebbe esplosi colpi mentre era a bordo di uno scooter al termine di una maschilista tra bande rivali dei fuggito e siamo un po’ sono scattate subito le ricerche da parte dei Carabinieri bricca è stato dichiarato clinicamente morto dopo essere entrato in coma il caso di Alfredo cospito l’anarchico in sciopero della fame per detenuto al 41 bis è stata al centro del Consiglio dei Ministri le azioni violente degli anarchici non intimidiscono ne condizionano il governo sulla modifica del regime di carcere duro fanno sapere fonti dell’esecutivo Nel corso delle 5 stata tenuta un’informativa sulla vicenda è stato spiegato che il ...