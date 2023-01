La California come il far west | troppe armi | leggi inefficaci

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 31 gennaio 2023) “Quando c'è un guazzabuglio die una protezione con seri dislivelli tra i differenti stati emergono ovviamente vulnerabilità che possono influire su qualunque comunità”. Così il senatore Alex Padilla dellamentre additava giustamente le differenti regole per l'acquisizione dida fuoco alla luce di 4 recentissime sparatorie nel Golden State. Laè uno degli Stati che impone limiti al possesso dida fuoco ma ciononostante si trova in una situazione poco diversa dalle altre parti del Paese. Troppa gente è vittima dida fuoco per la facilità del loro possesso. Ine in altri Stati liberal l'acquisto dida fuoco è molto più difficile degli Stati conservatori. Il numero di sparatorie recenti non sembra ...