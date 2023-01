“Il suo cuore non ha retto” Choc nel cinema | l’attrice morta a 64 anni | fatale un malore

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Se n’è andata in ospedale vittima dell’ictus che pochi giorni l’aveva colpita: Lisa Loring, la prima Mercoledì Addams (la figlia maggiore della macabra famiglia dei fumetti) aveva 64. A dare la notizia è stata la figlia che spiega come“si è spenta nella serata di sabato circondata dall’affetto della sua famiglia”. Centinaia i messaggi di cordoglio arrivati. Laurie Jacobs, amica personale del, ha voluto affidare un messaggio a Facebook raccontando gli ultimi giorni. “Lisa ha sofferto per un grave ictus causato dal fumo e dall’ipertensione. È stata tenuta in vita per tre giorni prima che la sua famiglia decidesse di staccare l’assistenza artificiale”. Come detto Loring ha interpretato Mercoledì Addams dal 1964 al 1966 nel primo adattamento dei cartoni animati del New Yorker di Charles Addams, assumendo il ...