Il falso mito della disuguaglianza che aumenta negli Stati Uniti

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Quasi nessuna affermazione è stata ripetuta così spesso dai media come quella secondo cui latra poveri e ricchi è cresciuta in modo massiccio, anno dopo anno, in tutto il mondo e soprattutto. Alcuni studiosi hanno ora confermato chequesta tesi si basa sustiche che non tengono conto dei due terzi dei trasferimenti che il governo effettua a favore dei lavoratori a basso reddito. Allo stesso tempo, lestiche ufficiali sullanon tengono conto delle imposte federali, statali e locali, l’82 per cento delle quali sono pagate dal primo 40 per cento (per entità) dei percettori di reddito americani. «Il risultato netto è che in totale il Census Bureau ...