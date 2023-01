Trofeo Palma | percorso e partecipanti

(Di sabato 28 gennaio 2023) Arriva l’ultima prova di questa edizione del Challenge Mallorca: ilsi disputerà infatti domenica 29 gennaio e chiuderà la cinque giorni di corse nelle splendide Isole Baleari. L’anno scorso questa gara fu vinta da Arnaud De Lie, capace di superare in volata Juan Sebastian Molano e Sasha Weemaes. L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati:Calvià:Port D’Alcudia:

Domani la Challenge Maiorca arriva alla sua quinta e ultima prova, ilcon un percorso favorevole ai velocisti. © RIPRODUZIONE VIETATADomani la Challenge Mallorca prosegue con ilSerra de Tramuntana, mentre domenica questa cinque giorni si chiuderà con il. © RIPRODUZIONE VIETATA

Trofeo Palma 2023, uno sprint regale dietro l'angolo: possibile sfida tra Girmay e Alaphilippe OA Sport

DIRETTA Trofeo Palma – Palma Challenge Mallorca 2023 LIVE SpazioCiclismo

Challenge Mallorca 2023: orari e dove vederla Cicloweb.it

VIDEO: Challenge Mallorca 2023, Ultimo KM Trofeo Serra de Tramuntana SpazioCiclismo

VIDEO: Challenge Mallorca 2023, Highlights Trofeo Serra de Tramuntana SpazioCiclismo

Si chiude la settimana di ciclismo internazionale di scena in Spagna, la prima della stagione in Europa, caratterizzata dalla XXXII Garden Hotels-Luxcom Mallorca Cycling Challenge. La quinta gara, que ...A tre anni di distanza dall’ultima affermazione, quella ai campionati nazionali 2020, torna al successo Rui Alberto Faria da Costa. Una vera e propria rinascita per il portoghese che si impone nella p ...