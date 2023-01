Lautaro si mette l’Inter sulle spalle | doppietta e 2-1 alla Cremonese Inzaghi supera il Milan | è a -10 dal Napoli

(Di sabato 28 gennaio 2023) Il girone di ritorno delparte con le marce alte. La squadra diespugna lo Zini di Cremona per 2-1ali di...

Lodi a, critiche a Inzaghi per i cambi . Il web contro il mancato rosso ad Acerbi. Uno dei ... con il difensore che durante un'azione del primo tempo perde palla eal tappetto Okereke (......è Carnesecchi a salvare i padroni di casa con una doppia parata su Dimarco e. Il secondo tempo si apre sullo stesso leitmotiv con l' Inter che continua a collezionare calci d'angolo e...

Dopo lo scivolone interno contro l'Empoli, l'Inter torna a rialzare la testa. Contro la Cremonese finisce 2-1 dopo una partita non semplice. Sotto per il gol di Okereke (11'), ci pensa ...L’Inter batte 2-1 la Cremonese e sale al secondo posto. Dopo la prodezza di Okereke i nerazzurri segnano una doppietta con Lautaro Martinez. Inzaghi ora ha 40 punti. L'Inter ritrova il successo. Per ...