Tor Bella Monaca | discarica abusiva a pochi passi dal VI Municipio

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Cumuli di rifiuti a ridosso dalla sede del. Non vederli è quasi impossibile. Eppure… Marco Doria, ex delegato all’Ambiente per il VIdi Roma Capitale, torna a parlare di degrado a Tor. Questa volta, con un video illustra la situazione adalla sede municipale del territorio, dove in un pratone si estende un’immensa. Quintali d’immondizia invadono questo spazio di terra, che si trova nei pressi di viale di Tore via Ferdinando Quaglia, ovvero a 200 metri dalla sede del Consiglio Municipale del VI. Continua la caccia alle discariche abusive di Marco Doria nel VIPer il video di denuncia ...

E' notizia di ieri, l'arresto di sei esponenti del clan Moccia aMonaca , per aver compiuto il 26 ottobre scorso, un raid punitivo contro un gruppo di giovani tunisini in un bar in via ...Far west aMonaca Altri problemi interessano, invece, i locali pubblici e le discoteche della Capitale, proprio in queste ore impegnati ad organizzare i festeggiamenti per la serata dell'... Un commando dei Moccia per la spedizione punitiva nel bar: sei arresti a Tor Bella Monaca Marco Doria, ex delegato all’Ambiente per il VI Municipio di Roma Capitale, torna a parlare di degrado a Tor Bella Monaca. Questa volta, con un video illustra la situazione a pochi passi dalla sede mu ...Lo spettacolo ha portato sul palco un bellissimo esempio del connubio tra sport di base e cultura, quale sintesi dell’attività promossa dall’ Associazione di cultura e sport ...