Stress da email | come affrontare e contenere questa condizione sul lavoro

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Life&People.it La giornata inizia ancor prima che la sveglia suoni, nella penombra della tua camera da letto. Non sei ancora del tutto cosciente, ma già i fantasmi di fogli Excel, casellee appuntamenti si affollano nella tua mente, mentre un peso sempre più opprimente ti dà l’impressione che le coperte siano diventate di marmo. Poi, finalmente, ti alzi. Colazione, bagno e guardaroba sono ormai degli automatismi ai quali noi fai più nemmeno caso. Tutto il tuo corpo è in tensione, e punta a un solo obiettivo: togliersi il pensiero e aprire il pc, per scoprire che cosa ti aspetta. Da quel momento in avanti, una volta acceso il laptop o raggiunto l’ufficio, è tutto un vortice di telefonate, corse contro il tempo,da leggere, consigli che ci vengono richiesti, richieste dialle quali non ci sentiamo autorizzati a ...