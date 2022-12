“L’ho visto | sono terrorizzata” Scoperta choc nella casa del GF Vip Dana Saber lo spiffera ai vipponi

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 24 dicembre 2022), le parole fanno il giro del web. Indel GF Vip 7 tante personalità molto diverse tra loro continuano a competere per il premio finale, ma nel frattempo se ne vedono anche di belle proprio per questo motivo. La new entry dellapiù spiata d’Italia ha usato alcune espressioni che poi tra i fan sirivelate come un vero e proprio tormentone.ha“un demone” al GF Vip 7. La frase supera ogni immaginazione, e infatti i risultati sivisti nel giro di poco tempo. La gieffina è letteralmente scappata in camera e il motivo è presto spiegato. Infatti, stando alle sue parole pare abbiaqualcosa di preciso che l’avrebbe. Ecco cosa ha raccontato di ...