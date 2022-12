Blue Marina Awards | al via la seconda edizione a gennaio 2023

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Dopo il grande successo della prima, apartirà ladei, il marchio di riconoscimento attribuito alle eccellenze della Nautica rivolto a tutte leresort, porti turistici ed approdi che desiderano distinguersi come centri di eccellenza nel mercato in linea con le attuali politiche europee di sostenibilità, innovazione, accoglienza turistica, safety and security. Tutti iresort, porti turistici e approdi potranno gratuitamente partecipare entro il 30 giugno. La cerimonia di premiazione si terrà quindi in autunno in occasione di un salone nautico internazionale.per premiare eccellenze ...