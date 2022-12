(Di mercoledì 21 dicembre 2022)Quaranta non ce l'ha fatta.una lotta durata più di un, l'agricoltore 84enne di Orzinuovi è morto per le ustioni riportate mentre stavando lenel suo giardino. Lo ...

leggo.it

Cesare Quaranta non ce l'ha fatta. Dopo una lotta durata più di un mese, l'agricoltore 84enne di Orzinuovi è morto per le ustioni riportate mentre stava bruciando lenel suo giardino. Lo scorso 8 novembre, l'anziano è rimasto gravemente ustionato dopo che una tanica di benzina ha preso fuoco provocando una violenta fiammata. Leggi anche > Roma, auto in ...Un uomo di 38 anni di Lotzorai è rimasto gravemente ustionato mentre stava bruciandoin campagna, alla periferia del paese, utilizzando della benzina. Un ritorno di fiamma lo ha investito e il fuoco lo ha raggiunto al volto, agli arti superiori e al tronco. Si trova ora ... Brucia le sterpaglie e viene avvolto dalle fiamme: Cesare muore dopo un mese di agonia Cesare Quaranta non ce l'ha fatta. Dopo una lotta durata più di un mese, l'agricoltore 84enne di Orzinuovi è morto per le ustioni riportate mentre stava bruciando le ...Non ce l'ha fatta Cesare Quaranta, l'agricoltore di 84 anni che – lo scorso 8 novembre a Barco di Orzinuovi – era rimasto gravemente ustionato mentre, nel suo giardino, stava bruciando delle sterpagli ...