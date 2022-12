È morta Daniela Giordano | l’ex Miss Italia e attrice aveva 74 anni

(Di lunedì 19 dicembre 2022) È, ex74Lo scorso 16 dicembre è, exsiciliana.74. Si è spenta a Palermo, sua città natale, stroncata da una breve malattia che non le ha lasciato scampo. Prima dell’ultimo saluto ha chiesto ai suoi cari di disperdere le sue ceneri nel mare di Mondello. Chi eraGiordanaGiordana era nata a Palermo il 7 novembre del 1948. Nel 1966, a 18, vincea Salsomaggiore. Figlia di un funzionario di ...

La Repubblica

Giordano,l'ex Miss Italia e attrice: stroncata dalla malattia a 74 anni Lando Buzzanca morto, l'ultima denuncia della compagna: 'Rinchiuso in un hospice, vogliono farlo morire senza ...Giordano , storica Miss Italia e attrice siciliana. Se n'è andata nella sua Palermo a 74 anni, stroncata da una breve malattia che non le ha lasciato scampo. Sposata da più di 30 anni ... Morta a Palermo Daniela Giordano, ex miss Italia e attrice È morta a 75 anni, dopo una malattia, Daniela Giordano, la prima e unica palermitana a essere eletta Miss Italia, nel 1966. Un trionfo che le aprì poi le porte del cinema e… Leggi ...Un uomo è morto lo scorso novembre, a causa di una emorragia cerebrale. Andrea Nataliato, 40enne di Arre nel Padovano, era stato dimesso tre volte dall'ospedale di Schiavonia, dove si ...