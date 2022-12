Calciomercato Torino | piace Palacios | il Bayer Leverkusen chiede 15 milioni

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 dicembre 2022), Exequieldelè l’obiettivo di mercato dei granata, per lui i tedeschi chiedono 15Exequielè l’obbiettivo di mercato del. Il centrocampista argentino delalla dirigenza granata che vorrebbe metterlo a disposizione di Juric. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i tedeschi chiedono 15mentre il calciatore ne vorrebbe due all’anno. Una cifra che spaventa Cairo, ma non impossibile per il Toro. L'articolo proviene da Calcio News 24.