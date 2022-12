TGCOM

Attraversando il ponte che sovrasta il torrente Selvaspessa, il carabiniere ha notato la giovane, che, con lo sguardo fisso nel vuoto e senza nemmeno tenersi alla ringhiera, stava per gettarsi da ...Carabiniere salva il tentato suicidio di una ragazza aLa giovane era già oltre il parapetto del ponte di via Passarella, a, in provincia di- Cusio - Ossola, sotto cui passa ... Baveno (Verbano-Cusio-Ossola), carabiniere salva una 26enne che voleva lanciarsi da un ponte: "L'ho stretta come fosse mia figlia" A Baveno (Verbano-Cusio-Ossola), un carabiniere fuori servizio, il 41enne Francesco Pitzeri del della sezione Radiomobile di Verbania, ha salvato una ragazza di 26 anni che voleva lanciarsi da un pont ...L'uomo era andato a prendere le figlie a scuola. Ha notato la giovane oltre il parapetto e si è fermato per salvarla.