Si è spento Sinisa Mihajlovic | l’annuncio della famiglia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ci ha lasciato. L’allenatore, ex calciatore di Samp e Lazio, è deceduto all’età di 53 anni. Da diversi anni lottava contro la leucemia. Nonostante la grave malattia che l’aveva colpito,era riuscito a rimanere sulla panchina del Bologna ad allenare i suoi ragazzi. Il suo esonero aveva generato diverse polemiche. Ci ha lasciato in silenzio, rumoroso sarà il vuoto che lascerà in tutti noi. Il comunicato ufficiale: La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare,. Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono ...

