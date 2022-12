Jolanda | la “figlia brutta” di Ambra e Francesco Renga | a 18 anni conosce la vera bellezza | affondo agli hater

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 16 dicembre 2022)è la primogenita diAngiolini e. Diciottoma una testa già matura ed unainteriore – oltre che esteriore – che non ha bisogno di ulteriori commenti. Eppure c’è chi la definisce “la”. Commenti per nulla appropriati, non tanto per la falsità intrinseca quanto per la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.