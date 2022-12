È stato arrestato l' uomo che ha ferito un medico con un' accetta a Milano

Leggi su agi

(Di martedì 13 dicembre 2022) AGI - Èindividuato e bloccato dai Carabinieri l'il presunto autore dell'aggressione nel Policlinico di San Donato ai danni del chirurgo Giorgio Falcetto. Si tratta di un pregiudicato sessantaduenne, rintracciato dai militari dell'Arma a Rozzano mentre stava per salire a bordo della sua auto. L'condotto nella caserma della Compagnia Carabinieri di San Donato Milanese. Non è stata ancora trovata l'arma, probabilmente un', utilizzata dal sospetto per colpire ilsettantaquattrenne, aggredito nel parcheggio dell'ospedale dopo una lite per questioni di viabilità. L'è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Raffaele per ferite alla testa. Falcetto, 74 anni, in pensione ma con collaborazione a contratto, è un chirurgo ...