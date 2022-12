A Bologna si vive meglio che altrove!

(Di martedì 13 dicembre 2022) Prima, seguita da Bolzano e Firenze: questo il podio delle province con la migliore qualità della vita nel 2022 secondo l’indagine annuale del Sole 24 Ore. E’ la quinta volta in 33 anni che la provincia emiliana arriva prima nella qualità della vita dei suoi abitanti, migliorando di 5 posizioni rispetto all’anno scorso. In

In termini assoluti la provincia dove simeglio è, seguita da Bolzano e Firenze. Per quanto riguarda le altre aree metropolitane la 33esima rilevazione del Sole 24 Ore rileva che Roma ...La rinuncia alle cure colpisce di più chiin un comune centro di area metropolitana: si è passati dal 7,3% del 2019 al 12,8% nel 2021. I problemi di accesso si acuiscono con l'età e colpiscono ...Si litiga di più, sale la percezione di insicurezza e peggiorano ambiente e servizi. Una pagella da dimenticare quella assegnata alla Capitale ...Il calciomercato di gennaio può vedere un inatteso scambio: addio Cagliari, il gioiello vola in A con lo scambio.