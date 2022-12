Quattro pugliesi su dieci in sovrappeso | “condizione generale di salute peggiore del dato nazionale” Ieri la CorriBitritto

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Sono insu 10, con unadidel. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti Puglia, sulla base dei risultati della ‘Sorveglianza Passi’ del Ministero della, diffusa in occasione della Corri Bitritto, il primo evento sportivo organizzato dall’Associazione sportiva Atletica Bitritto, membro della FIDAL, brandizzato “Allénati contro la violenza”, promosso dagli assessorati al Welfare e Sport per sensibilizzare contro la violenza di genere. Agli atleti che partecipano alla gara competitiva di 10 km e camminata non competitiva di 3,5 km, oltre che ai bambini impegnati nella gara dei piccoli talenti – spiega ...

Noi Notizie

Il Frosinone rallenta la sua corsa, pareggiando 0 - - 0 in casa con il Pisa. Il Bari segnagol al Modena e sale al terzo posto. Vittorie anche per Cagliari, Benevento, Venezia, e ...i...Le parole di Attilio Tesser dopo la sconfitta del Modena contro il Bari, con iin inferiorità numerica, ma capaci di faregol Attilio Tesser, tecnico del Modena, ha commentato a Sky Sport la sconfitta dei gialloblu contro il Bari, arrivata per 4 - 1 con i ... Quattro pugliesi su dieci in sovrappeso: "condizione generale di salute peggiore del dato nazionale" Le parole di Attilio Tesser dopo la sconfitta del Modena contro il Bari, con i pugliesi in inferiorità numerica, ma capaci di fare quattro gol Attilio Tesser, tecnico del Modena, ha commentato a Sky S ...I biancorossi si impongono nonostante abbiano giocato a lungo in dieciGol da cineteca di Botta. A segno Folorunsho, terzo gol su autorete, chiude Di Cesare ...