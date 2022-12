GF Vip 7 | anticipazioni puntata 12 dicembre 2022 | nuovi ingressi e un provvedimento disciplinare

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Stasera, lunedì 12, andrà in onda una nuovadel Grande Fratello Vip 7 durante la quale in Casa entreranno ben dueconcorrenti che sono in quarantena da qualche giorno, ovvero la show-girl Milena Miconi e il cantante Riccardo Fogli. Non entrerà invece Ginevra Lamborghini. Se infatti Alfonso Signorini aveva annunciato il suo ingresso proprio per stasera, l’ereditiera ha contratto il Covid e resterà in quarantena ancora per un po’. Grande Fratello Vip 7, chi uscirà tra Charlie Gnocchi e Attilio Romita? Non solo, perché dalla Casa uscirà un concorrente tra i due in nomination: Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Qualora il primo non dovesse uscire (cosa improbabile, visto che i sondaggi lo danno già fuori), potrebbe però ricevere un. Il ...