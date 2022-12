Portogallo | prima eliminazione ai quarti di finale

(Di sabato 10 dicembre 2022) Record negativo per ildi Cristiano Ronaldo, eliminato aididel Mondiale dal Marocco La sconfitta subita dalcontro il Marocco è un fatto nuovonella storia della nazionale lusitana: maidi oggi era stata eliminata aidi. In precedenza i portoghesi erano stati eliminati due volte agli ottavi (Russia 2018 e Sudafrica 2010), due volte in semi(Inghilterra 1966 e Germania 2006) e tre volte nellafase a gironi: Messico 1986, Corea del Sud/Giappone 2002 e Brasile 2014. L'articolo proviene da Calcio News 24.

