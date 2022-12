La requisitoria del cardinal Ravasi coinvolge anche chi non ha più tanta voglia di essere ateo

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Devoanch’io pieno di rancore, come si usa, al punto che qualche giorno fa mi prende una ribellione a Gianfrancoe e uomo mite – benché tutt’altro che cedevole. Succede per un titolo: “Io sui social per annunciare il Vangelo,Gesù twittava”. E’ quel “Gesù twittava” che mi fa perdere la pazienza. Quell’inversione dell’Imitatio Christi. Non siamo più noi a (provare di) imitare Cristo, ma Cristo a imitare noi: a twittare. Naturalmente è un pretesto, ho solodi prendermela con qualcuno. Per giunta io eabbiamo parecchio in comune – siamo coetanei, per cominciare – e molto di più a dividerci: lui crede a Gesù vero Dio e vero uomo, io all’uomo. Al suo modo di parlare e alle cose che diceva. Al suo modo così umano di piangere. Al fatto così strano ...