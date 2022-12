I 248 migranti a bordo della Geo Barents possono sbarcare a Salerno | la festa sulla nave – Il Video

(Di venerdì 9 dicembre 2022) LaGeoOng Medici senza frontiere potrà. Sono 248 i, salvati in mare in tre diverse operazioni di salvataggio dagli attivisti di Msf. «Dopo due richieste di luogo sicuro inviate alle autorità italiane, è stato assegnato il porto diper lo sbarco dei 248 bambini, donne e uomini attualmente aGeo», ha annunciato la Ong su Twitter, «impiegheremo oltre 24 ore per arrivare acon condizioni meteo avverse, ma avere un luogo sicuro per lo sbarco è finalmente una buona notizia per tutte le persone sopravvissute dopo le esperienze traumatiche che hanno ...

