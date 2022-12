Chi è Viktor Bout | il trafficante d’armi russo tornato in libertà | dai signori della guerra in Africa alla foto di Putin in cella

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Poco dopo la sua condanna a 25 anni di carcere in un Tribunale di Lower Manhattan nel 2011 con l’accusa di aver cospirato per uccidere cittadini americani,– ilscambiato con la cestista Usa Brittney Griner – trasmise questo messaggio al suo avvocato: ”Non credere che questa sia la finestoria”. La promessa di lealtà da Mosca – Non aveva torto. Poco più di un decennio dopo,che è stato per oltre 20 anni il più grandedi armi del mondo, dsua base negli Emirati Arabi Uniti, èlibero. Ha venduto armi a Stati canaglia, gruppi ribelli,, dittatori sanguinari in Asia, in Sud America ...