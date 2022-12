Stizzita quando l' ho detto | rivelazione sulla Meloni | cosa è successo a porte chiuse

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il braccio di ferro tra il governo e i sindacatimanovra prosegue. Di fatto l'esecutivo è finito sul banco degli imputati costruito dalla sinistra e dalle parti sociali sostanzialmente per due misure: l'innalzamento del tetto al contante e l'obbligo di Pos solo oltre i 60 euro. Due punti che a dire la verità sono marginali nella legge di Bilancio che è invece centrata sul sostegno alle famiglie per il caro energia e per dare ossigeno nelle tasche di chi lavora con una revisione del cuneo fiscale, un allargamento della flat tax e nuove misure per il pensionamento anticipato. E a quanto pare il faccia a faccia tra il premier e le parti sociali non avrebbe stemperato le tensioni ma una frase in particolare pronunciata dal segretario Uil, Paolo Bomabrdieri avrebbe irritato e non poco proprio Giorgia: "Troppi regali agli evasori in questa ...

Liberoquotidiano.it

...una reazione: 'Ragazzi, era un allenamento a porte chiuse. Perché mi chiedete di De Paul Non so se fate il tifo per noi o per l'Olanda. A noi non fa gioco che escano informazioninon ......il tecnico Fernando Santos aveva deciso di sostituire il capitano a poco più di venti minuti dalla fine. Da lì la rispostadel '7', non sfuggita alle telecamere: 'Non vedi l'ora di ... Meloni, la rivelazione di Bombardieri: "Stizzita dalla frase sugli evasori" Replica a cui l’ex signora di Rete 4 ribatte quasi stizzita: “Wilma, se tu mi cambi opinione io adesso ti dico ‘per me va bene’, però non mi hai parlato così quando eravamo lì in albergo, perdonami eh ...