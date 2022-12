Biglietti Ascoli-Genoa in vendita da domani pomeriggio

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Dalle ore 16:00 di, martedì 6 dicembre, saranno inper assistere alla partita, valida per la 17^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domenica 11 dicembre, alle ore 15:00, al Del Duca diPiceno. Prezzi e puntiTicketone: https://www.calcio1898.it/prezzi--campionato-2022-2023/ E’ possibile acquistare i tagliandi anche online sul sito Ticketone. Gli abbonati della s.s. 2019/20 in possesso di voucher potranno utilizzare, anche parzialmente, il credito dello stesso. Ladei tagliandi per i residenti nella regione Liguria è limitata al settore ospiti. FIDELITY CARD: è possibile sottoscrivere la fidelity card al prezzo di 5,00 € (più ...

Como 1907: gli azzurri preparano la sfida di Palermo ma sono in vendita iper la gara con la Reggina Il tempo di archiviare il pirotecnico pareggio per 3 - 3 aded è già vigilia in ......stampa Date e orari delle partite del Pisa fino alla 25esima giornata Via alla prevendita per idi Pisa - Brescia Giudice sportivo: Rus fermato per un turno Parte l'operazionecon un ...Como 1907: è già vigilia del 16° turno d'andata del campionato cadetto. Como 1907: gli azzurri preparano la sfida di Palermo ma sono in vendita i biglietti per la gara con la Reggina Il tempo di archi ...Il 2022 è stato un anno di ripresa dopo la pandemia di Cristiano Pietropaolo Presentati i dati relativi all'andamento turistico ad Ascoli nel 2022. Punto d'osservazione per questa prima analisi sono s ...