Serie A | le amichevoli invernali in diretta tv su Sky Sport | calendario | programma | orari e streaming

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il campionato diA riprenderà tra meno di un mese e, nel frattempo, i vari club italiani disputeranno alcuneper farsi trovare pronte il prossimo 4 gennaio. Una parte di questi test intra mercoledì 7 e venerdì 30 dicembre, con protagoniste Milan, Inter, Juventus, Atalanta, Sassuolo e Napoli, verranno trasmessi insui canali Sky. La prima a scendere in campo sarà il Napoli capolista che, alle 18:45 di mercoledì 7 dicembre, affronterà i turchi dell’Antalyaspor. Venerdì 9 dicembre alle ore 20:00 sarà il turno dell’Atalanta, che ospiterà i tedeschi dell’Eintracht Francoforte per una sfida che assegnerà il trofeo Bortolotti. Domenica 11 dicembre alle 16:00 nuovamente in campo il Napoli Luciano Spalletti contro il Crystal Palace. Il 13 dicembre alle ...

Là dove il Toro sosterrà due: sabato 10 contro l'Espanyol, quindi domenica 17 contro l'Almeria.FOTOGALLERY %s Foto rimanentisu Sky Sport, il programma In attesa della ripresa del campionato, le squadre diA scaldano i motori in amichevole. Il Napoli in pay per view il ...UDINE - L' Udinese annuncia una nuova amichevole nel periodio della sosta. Dal sito web dei friulani infatti si apprende che "Un nuovo appuntamento arricchisce il calendario di amichevoli dell'Udinese ...Ecco il programma pre e post-natalizio che vedrà protagoniste le big della Serie A prima della ripresa del campionato: alcune sfide sono ancora da definire ...