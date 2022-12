Juve | chi è il giocatore con più cartellini? Più fuori che dentro il campo

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 5 dicembre 2022), ti sei mai chiesta quale sia il tuocon piùin assoluto? La risposta ti lascerà senza alcuna parola: ecco perché. La, oltre alle tante leggende che ha avuto a sua disposizione, ha anche avuto dei calciatori noti per altri “meriti”. Se così si possono definire, chiaramente. La dedizione è una dote sicuramente molto apprezzata, ciò non toglie che anche la disciplina lo è altrettanto. Adobe StockE in questo caso, come da titolo, alle volte la disciplina è venuta spesso e volentieri a mancare. Niente di particolarmente scabroso, ovviamente. Si tratta solo di un temperamento un po’ troppo eccessivo, in alcuni casi. Proprio da questa tendenza, facente parte di alcuni giocatori precedentemente in bianconero, viene lecito porsi una domanda. Chi sono i giocatori del club con più ...