Recuperi 2ª giornata | la Roma vince 3-0 sul campo dell’Arezzo | il 5 gennaio la sfida tra Cittadella e Juve

(Di venerdì 2 dicembre 2022) All’appello mancavano solontus, le finaliste della passata edizione della Coppa Italia. Le giallorosse hanno debuttato oggi nella competizione battendo 3-0 l’Arezzo nel recupero della seconda. Dopo la prima rete stagionale di Landström, arrivata al 22’, il match è proseguito con il rigore trasformato da Ciccotti e con l’acuto a tempo quasi scaduto din. Nonostante le numerose assenze le capitoline hanno dimostrato di essere in grande forma, dominando il gioco e concedendo pochissime ripartenze alla formazione guidata dall’ex viola Zazzera e allenata da Testini, attualmente dodicesima nel campionato di Serie B. Una vittoria meritata che va ad aggiungersi a quelle delle altre teste di serie, in attesa dell’esordio delle detentrici del trofeo, in programma mercoledì 5sul ...

