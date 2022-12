Principi attivi di strategia La presentazione del libro di Enrico Savio

Quotidiano Sanità

In Italia 2 anziani su 3 assumono ogni giorno almeno 5 farmaci con diversie 1 anziano su 4 (oltre 3,5 milioni di persone) ne utilizza addirittura 10. È la 'politerapia', un fenomeno in aumento, correlato all'invecchiamento (oggi in Italia gli over - 65 sono ...Tre sono iattuativi di "Ragazze e ragazzi...spazio alla gentilezza" ha spiegato Luca ... per far si che tutti i consigli dei ragazzi possano tornaredopo il fermo della pandemia e ne ... Equivalenza terapeutica di farmaci con principi attivi diversi. Le proposte dell'Expert Opinion Stop alla vendita in Europa dei farmaci che contengono folcodina, usati negli adulti e nei bambini per il trattamento della tosse secca e, in combinazione con altri principi attivi, contro i sintomi d ...Roma, 2 dic. (askanews) - In Italia 2 anziani su 3 assumono ogni giorno almeno 5 farmaci con diversi principi attivi e 1 anziano su 4 (oltre 3,5 milioni di persone) ne utilizza addirittura 10. È la ...