Iran | la polizia ammazza un manifestante durante i festeggiamenti per la sconfitta con gli Stati Uniti

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Dopo lacontro gli, inla gente è scesa in strada a festeggiare contro il regime. Ma isi sono macchiati di sangue. Ad Anzali, nel nord del Paese, un giovane di 27 anni, Mehran Samak, è statoto con un colpo in testa mentre festeggiava suonando il clacson della sua auto. Il Messaggero racconta idei contrari al regime. “Al fischio finale, poco prima di mezzanotte, sono esplosi i caroselli di auto, i concerti dei clacson, c’è chi aveva addirittura preparato i fuochi d’artificio, chi si è messo a gridare dal balcone, chi è uscito per urlare a perdifiato: è per celebrare una, che gliiani sono scesi per le strade martedì sera. La loro Tim-e-melli, la nazionale ...

Da ieri girano in rete anche numerosi video che alla fine del match Iran-Usa documentano all'... in realtà agenti della "morale" inviati in Qatar dal governo di Teheran per tenere "sotto ... Mehran Samak, il 27enne ucciso dalla polizia iraniana. Notizia rilanciata dal media di opposizione Iran International. Da ieri girano in rete anche ... in realtà agenti della «polizia morale» inviati in Qatar dal governo di Teheran per tenere «sotto ...