Calcio | Mondiali 2022 Il Marocco si qualifica agli ottavi di finale per la seconda volta nella storia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Bellissima impresa delaidiche si stanno svolgendo in Qatar. La nazionale allenata da Hoalid Regragui ha stupito tutto il mondo ed è riuscita ad strappare il pass per glidiarrivando prima in un girone, l’F, in cui erano presenti anche la Croazia (), il Belgio (terzo) e il Canada (quarto). Grazie a questo magnifico risultato, è arrivata così lazionedi questa nazionale a distanza di 36 anni dall’altra. L’altro precedente risale infatti a Messico 1986, quando i Leoni dell’Atlante arrivarono primi in un girone con Inghilterra, Polonia e Portogallo e poi ...

