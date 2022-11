Non si fermano all’alt e tentano di investire i carabinieri | inseguimento da film per le vie di Nettuno

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 29 novembre 2022)– Idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato, in flagranza di reato, tre cittadini del Marocco, di 18, 32 e 34 anni, per resistenza e detenzione ai fini di spaccio. Nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale, i militari hanno notato i tre a bordo di un’autovettura e gli hanno intimato l’alt. Il conducente del veicolo ha improvvisamente accelerato la marcia non fermandosi, costringendo ia scansarsi per evitare di essere investiti. Ne è nato unche è terminato circa 1 km dopo,ezza di via Lago Maggiore, dove i tre hanno arrestato la marcia e tentato la fuga a piedi per le vie limitrofe, ma sono stati bloccati. Durante la fuga, i militari hanno anche notato che i giovani si erano disfatti di due ...