Massaggi orientali a luci rosse | sgominato giro di prostituzione tra Roma e Pomezia

(Di martedì 29 novembre 2022)- I Carabinieri della Compagnia diPiazza Dante, su delega della Procura della Repubblica di, hanno eseguito perquisizioni presso 4 appartamenti che, alla luce degli elementi sinora raccolti, si ritiene fossero usati come centri “” cinesi. I militari hanno perquisito un appartamento in via Marsala dove hanno sorpreso e arrestato in flagranza, gravemente indiziata di sfruttamento e favoreggiamento della, una 51enne cittadina cinese, incensurata; nella stessa circostanza, i carabinieri hanno anche proceduto, nei confronti di un uomo di 43 anni, cittadino cinese arrestandolo in flagranza per resistenza a un pubblico ufficiale, poiché al momento dei fatti , in piazza Vittorio Emanuele, ha tentato di divincolarsi, colpendo i carabinieri. Entrambi sono indiziati di ...

Perquisizioni in quattro appartamenti due a Roma, uno a Pomezia e uno a l'Aquila. In manette un uomo e una donna, gestivano l'attività di reclutamento delle connazionali. Ieri in Santa Lucia preghiere ...I militari hanno perquisito un appartamento in via Marsala dove hanno sorpreso e arrestato in flagranza, gravemente indiziata di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, una 51enne cittadin ...