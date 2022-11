LIVE Musetti-Auger-Aliassime 2-3 | Italia-Canada 1-0 Coppa Davis in DIRETTA | fase di equilibrio in avvio di match

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE SONEGO-SHAPOVALOV 0-40 Stecca con il dritto: tre palle break. 0-30 Molto aggressivosulla seconda tenera di. 0-15 Brutto errore diin uscita dal servizio. 3-2. Si salva ancora con un servizio vincente il numero 6 del mondo. 40-30 Risposta meravigliosa vicina alla riga e due dritti potentissimi da parte di. 40-15 Un altro servizio potente e preciso: due palle per il 3-2. 30-15 Buon servizio esterno, non passa la risposta bloccata di. 15-15 Ace al centro da parte del canadese. 0-15 IL ROVESCIO ...

Italia dunque in vaantaggio 1 - 0 sul Canada : poi sarà il turno Lorenzo, numero 23 del mondo, a Felix Auger - Aliassime , attualmente sesto nel ranking Atp. La vincente di questa semifinale ...... ma reagisce nel terzo set, soffre, salva in tutto 12 palle break su 13 e alla fine incassa il regalone di Shapovalov! 1 - 0 ITALIA, tra pocovs Auger - Aliassime. 16.36 - MATCH ITALIA!!! ITA ...Nella sfida dei numeri 2 parte Lorenzo Sonego contro Denis Shapovalov. A seguire Musetti-Aliassime e l'eventuale doppio. In palio la finale contro l'Australia ...Gli azzurri si giocano un posto in finale contro i canadesi. Nella sfida dei numeri 2 parte Lorenzo Sonego contro Denis Shapovalov. A seguire Musetti-Aliassime ...