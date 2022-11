Frana Casamicciola | angoscia per una giovane mamma dispersa

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Per fortuna in casa non abbiamo avuto danni ma sono moltota perché tra le persone che sono disperse c’è anche unache conosco”. Carmela, 24 anni, vive in via Celario, che non dista molto da piazza Maio, adove si registrano i danni maggiori “Noi siamo rimasti in casa – aggiunge – in attesa delle prime verifiche. Sono state ore di. In casa è mancata la corrente”. E di attesa di notizie positive che però “non sono arrivate”, aggiunge con amarezza Carmela. L'articolo proviene da Anteprima24.it.