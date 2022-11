Agenzia ANSA

sarà ospite, domani, al Circolo Cittadino di Jesi per la presentazione del suo libro 'Libero di Sognare'. Appuntamento a partire dalle ore 11 nella Sala del Lampadario. "Forse qualcosa ...Il campione di calcio, bandiera del Milan e della Nazionale, sarà presente domani pomeriggio a Montegranaro. Il campione in campo e nella vita, un esempio per i giovani, arriverà alle 17 nella sala consiliare ... Franco Baresi a Jesi presenta il libro 'Libero di Sognare' FERMO – Nella mattinata di oggi l’ex capitano del Milan e attuale vice presidente rossonero Franco Baresi, accompagnato dall’avvocato Danilo Bompadre, responsabile commerciale e marketing della Ferman ...Franco Baresi sarà ospite, domani, al Circolo Cittadino di Jesi per la presentazione del suo libro 'Libero di Sognare'. Appuntamento a partire dalle ore 11 nella Sala del Lampadario. (ANSA) ...