Camera di Commercio Irpinia-Sannio | seduta di giunta | sei consiglieri sfiduciano a verbale Bruno

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDalla sede avellinese delladiIprinia-, giunge una nota a firma di sei. In merito allaodierna delladelladi, per quanto concerne il primo punto aIl’odg. (approvazione verbali sedute precedenti) si precisa quanto segue. In merito aldelladel 24/10/2022 alcuni argomenti richiedono una più puntuale verifica e altri generano contrasti interpretativi. Soprattutto, ritenendo valide le argomentazioni della Consigliera Amalia Della Sala, presentate con nota del 18 novembre u.s., i sottoscritti si vedono obbligati a votare contro l’approvazione del ...