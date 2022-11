Philip Morris apre un nuovo centro a Marcianise | 50 mln d’investimento e 200 addetti

(Di giovedì 24 novembre 2022) Un investimento complessivo di circa 50 milioni in cinque anni e oltre 200 persone impiegate a regime entro il 2023: è quanto prevede l’apertura del secondo Digital Information Service Center nel nostro Paese, annunciato daItalia. Si tratta delDisc Campania,di assistenza rivolto ai consumatori adulti dei prodotti senza combustione in Italia, che sarà gestito da un’azienda leader nel ramo dei servizi digitali al consumatore. Ilavrà sede a(Caserta) e sarà operativo entro il primo trimestre del 2023. L’azienda spiega che sarà dotato dei più avanzati e innovativi sistemi di customer relationship management (Crm), basati su una completa digitalizzazione dei processi e sull’uso delle migliori tecnologie cloud. ...

