Triplice omicidio Roma | De Pau ha ripreso con cellulare l' uccisione delle due cinesi

Emergono nuovi particolari raccapriccianti nell'ordinanza firmata dal gip Mara Mattioli, che ha convalidato oggi il fermo di Giandavide De Pau per ilnel quartiere Prati il 17 novembre scorso. Due video che riprendono l'uccisione delle due prostitute cinesi sono stati ritrovati nel cellulare di De Pau, lasciato nell'appartamento ...De Pau, accusato deldi Roma, è in regime di "grandissima sorveglianza", con la penitenziaria che lo controlla 24 ore su 24. Nei suoi confronti la Procura contesta l'...Il killer ha filmato con il suo cellulare il brutale assassinio di due delle tre prostitute in due video: uno di 14 minuti e uno di 42 minuti. Il filmato a un certo punto si fa nero, mentre ...«I video documentano in maniera incontrovertibile e raccapricciante l'omicidio delle due donne cinesi commesso da Giandavide De Pau -scrive il gip- dopo aver consumato con le stesse rapporti sessuali» ...