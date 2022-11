Agenzia ANSA

La, 19 anni, in stato confusionale, era con delle amiche. Poi il buio e il risveglio su un divanetto. E' stata portata alla clinica Mangiagalli per accertamenti. . 20 novembre 2022... come Miriam sia mezzanotte e Ragazzi perduti , che cominciava a presentare le storie dei ... in quegli anni, in quelli di unadei giorni nostri. Nel cast ci sono anche una giovane ... Ragazza si sveglia in disco con forti dolori, ipotesi stupro - Lombardia I carabinieri stanno attendendo il referto della Clinica Mangiagalli per dare un contorno più preciso a quanto è stato vissuto da una giovane ragazza, di origine africana, che si è risvegliata, nella ...Nel frattempo la giovane dopo 10 giorni si è svegliata dal coma. La ragazza di quindici anni rimasta coinvolta in un incidente stradale con il monopattino si è svegliata dal coma. Trascorsi dieci ...