Superbike | Jonathan Rea spezza il digiuno e fa sua Gara-1 del GP Australia | 2° Razgatlioglu | 5° Bautista

(Di sabato 19 novembre 2022)Rea si è aggiudicato-1 del Gran Premio d’, dodicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di2022. Sullo splendido tracciato di Phillip Island laè quanto mai avvincente. Dopo la pioggia caduta nelle ore precedenti, si parte con le gomme da bagnato, quindi arrivano i cambi gomma per montare quelle da asciutto per rendere tutto ancora più incerto. Da questo scenario emerge il nord-irlandese della Kawasaki, che torna al successo (non accadeva da-2 dell’Estoril) con un margine di vantaggio amplissimo di 6.2 secondi su Toprak(Yamaha) e 15.4 sul britannico Alex Lowes (Kawasaki). Quarta posizione per il nostro Andrea Locatelli (Yamaha) a 18.3 davanti al campione del mondo Alvaro(Ducati) ...

