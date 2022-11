Cassano delle Murge | 21 anni | spara alla fidanzata diciottenne poi si suicida La ragazza trasportata al Miulli poi al policlinico di Bari | è in condizioni gravissime

(Di giovedì 17 novembre 2022) Un uomo di 21, di origine albanese, hato colpi di pistolasua compagna convivente, di 18, di origine marocchina. L’ha ferita gravemente. Poi, con la stessa pistola, si è ucciso. Accaduto in serata in una casa di. Intervento dei carabinieri. La giovanissima ferita è stataall’ospedale “” di AcquavivaFonti poi aldi, dove è ricoverata in chirurgia toracica. Le sono stati estratti dal corpo due proiettili. È in prognosi riservata. La coppia ha una figlia che al momento dell’accaduto non era in casa. L'articolo...

Un giovane appena 21enne si è suicidato dopo aver tentato di uccidere la compagna da poco tempo maggiorenne in un appartamento diMurge in provincia di Bari. La ragazza è stata ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico di Bari. E' accaduto ieri in provincia di Bari (mercoledì 16 novembre), nel tardo pomeriggio.