Benzinga Italia

...approfondite con Accenture e PwC per comprendere i motivi per cui i clienti collaborano con loro e conper affrontare le sfide e le opportunità aziendali. L'InfoBrief di IDCanche ......approfondite con Accenture e PwC per comprendere i motivi per cui i clienti collaborano con loro e conper affrontare le sfide e le opportunità aziendali. L'InfoBrief di IDCanche ... Appian presenta i vincitori dell'International Partner Award MILANO, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ — Appian undefined si congratula e festeggia con i vincitori dell’International Partner Award 2022 alla conferenza Appian Europe di Londra. Giunto alla sua quinta ...