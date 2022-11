(Di martedì 15 novembre 2022) Dal 13 al 18 dicembre l’anno agonistico delavrà il suo ultimo evento del, ovvero iin. A(Australia) la rassegna iridata terrà banco e ilSports and Aquatic Centre sarà teatro di sfide accattivanti. L’Italia si presenta con ambizioni a questa competizione, anche se replicare lo stesso medagliere dell’ultime edizione di Abu Dhabi, dell’anno scorso, non sarà semplice. La compagine tricolore ottenne ben 16 medaglie (5 ori, 5 argenti, 6 bronzi). Quest’oggi è stata annunciata la squadra che sarà sui blocchetti di partenza e il DT Cesare Butini ha optato per un mix di esperienza e gioventù, sempre all’insegna della qualità. Sarà Gregorioa guidare un gruppoformato da ...

OA Sport

GLI AZZURRIGregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli), ... Dario Verani (Esercito/Livorno Acquatics), Rachele Bruni (Fiamme Oro/Aurelia), ...Sport Life Onlus,nella Nazionale Fisdir, ai mondiali diDSISO in Portogallo, hanno conquistato 15 medaglie suddivise in 6 ori, 6 argenti e 3 bronzi. Per meglio farLe comprendere l'... Nuoto, i convocati dell'Italia per i Mondiali 2022 in vasca corta: Paltrinieri faro azzurro a Melbourne Dopo quindici anni dall'edizione del 2007 dei mondiali in lunga, il grande nuoto si ritroverà in Australia con più ... Lo staff verrà comunicato in seguito. Seguono gli atleti convocati dal Direttore ...Prosegue al Centro Federale di tuffi a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti", il collegiale rivolto alle regioni Calabria e Lombardia. Gli atleti convocati dal 17 al 19 novem ...