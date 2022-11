Crosetto “Con la Francia crisi quasi rientrata”

(Di martedì 15 novembre 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Penso che lacon lasia già. Non ci sarà alcuna difficoltà per l'Italia – aggiunge – si è discusso su un tema, ma succede nelle famiglie, nei condomini e succede ogni tanto anche tra Paesi di fare delle discussioni”. Così il ministro della Difesa, Guido, a margine del Consiglio Difesa a Bruxelles. Sempre in tema di immigrazione, il ministro ha posi sottolineato che nel corso del vertice “non abbiamo parlato di migranti, ma più in generale di fronte Est e Sud. Non si è parlato della missione Sophia, anche se l'Italia pensa che il Mediterraneo, per la sua importanza economica e strategica, sia un luogo da presidiare. Essendo la nostra una nazione che più di ogni altra vive nel Mediterraneo, ogni missione europea e internazionale che ...

"Penso che la crisila Francia sia gia' quasi rientrata, quindi non ci saranno difficolta' per l'Italia. Si e' ... Cosi' il ministro per la Difesa, Giudo, a margine del Consiglio Affari ...ha confermato che l'Italia " parteciperà alla missione di addestramento" Eumam dell'Ue delle forze ucraine "perché da mesi sta portando avantiKiev una loro richiesta in modo bilaterale ...'Penso che la crisi con la Francia sia gia' quasi rientrata, quindi non ci saranno difficolta' per l'Italia. Si e' discusso di un tema: succede ...BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Penso che la crisi con la Francia sia già quasi rientrata. Non ci sarà alcuna difficoltà per ...