Ron DeSantis | è di Castelfranci il nuovo idolo dei repubblicani statunitensi

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “E’ un onore per il paese, per qualche giorno ci sentiamo più alti di qualche centimetro”. Così Generoso Cresta, sindaco di(Avellino), commentando all’Adnkronos l’affermazione alle elezioni governative della Florida del repubblicano Ron, la cui trisavola era originaria proprio del piccolo comune irpino. Un legame ormai lontanissimo nel tempo: fu nel 1917, oltre un secolo fa, che Luigia Colucci partì daed emigrò negli Stati Uniti d’America. “Abbiamo chiesto in giro nel paese se ci fosse ancora qualche parente – racconta il sindaco Cresta – ma non abbiamo avuto riscontri, anche se qui di Colucci ce ne sono parecchi. Ma chi poteva aver conosciuto la sua trisavola ormai è deceduto da tempo. Gli eredi di quella generazione di emigranti hanno perso i contatti con i paesi d’origine, a differenza di chi è ...