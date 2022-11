È entrato nel porto di Catania | via alla sfilata | chi è il big rosso che osanna l' Ong

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) La sinistra continua a sfilare sulla pelle dei migranti. La nave Humanity 1 ormeggiata neldiè una grande richiamo per i kompagni che si fiodnano sul fronte buonista per ottenere due cose: portare avanti un tentativo sterile di opposizione contro il governo Meloni e ottenere visibilità davanti alle telecamere. Dopo il caso di Soumahoro salito a bordo della nave dell'ong tedesca, adesso, proprio in queste ore sarebbe arrivato nel capoluogo etneo il coportavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi di Sinistra, Angelo Bonelli. "Sono aldi. I naufraghi vanno soccorsi, tutti, come stabilito dConvenzione Sar che impone un preciso obbligo di soccorso e assistenza delle persone in mare ed il dovere di sbarcare i naufraghi in unsicuro. #Humanity1 ...