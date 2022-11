Sampdoria | frattura del setto nasale per Amione | le ultime sugli infortunati

(Di domenica 6 novembre 2022) Stankovic fa la conta dopo la sconfitta della suacontro la Fiorentina di Italiano: diversi acciaccati tra i blucerchiatidelper il difensore blucerchiato Bruno. È questa la diagnosi dell’infortunio subìto dal difensore argentino nel corso di-Fiorentina, a causa di un forte scontro con Luka Jovic. L’ex Verona salterà la sfida di mercoledì in casa del Torino. Da valutare anche le condizioni di Tommaso Augello e Alex Ferrari, usciti in anticipo dalla sfida del Ferraris. Il terzino ha accusato un leggero problema al pube, mentre il difensore centrale un fastidio alla caviglia sinistra. Nulla di preoccupante in vista del prossimo turno infrasettimanale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Non c'è tempo per riposare. Domattina, lunedì, latornerà subito al lavoro al 'Mugnaini' di Bogliasco per riprendere la preparazione in ...ricoverato a Villa Montallegro a causa della...Brutto infortunio per Bruno Amione. Nel corso del primo tempo di- Fiorentina, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022/...l'entità dell'eventualeLo scontro di gioco al 37' di Sampdoria-Fiorentina fra Luka Jovic e Bruno Amione ha visto il difensore della Sampdoria avere la peggio. Uno scontro, testa contro testa, che ...La Sampdoria riprenderà domattina gli allenamenti in vista del match di Serie A contro il Torino: il comunicato ufficiale Non c’è tempo per riposare. Domattina, lunedì, la Sampdoria tornerà subito al ...